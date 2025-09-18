Sent mandag kveld lokal tid gjorde USAs president Donald Trump det klart at han saksøker New York Times for 15 milliarder dollar. Til sammenligning er avisen priset til under 10 milliarder dollar på Wall Street.

«I dag har jeg den store ære av å reise et søksmål for injurier og ærekrenkelser mot The New York Times, en av de verste og mest degenererte avisene i landets historie», skrev Trump på Truth Social.

Trump hevdet i innlegget at mener avisen fungerer som «et talerør for Demokratenes radikale venstre», og at støtten den ga til visepresident Kamala Harris, var «den største ulovlige valgkampdonasjonen noensinne.»

Drar Tyrkia-parallell

På en konferanse i regi av Financial Times onsdag kom sjefredaktøren Meredith Kopit Levien med sine første offentlige kommentarer til søksmålet.

– New York Times vil ikke la seg skremme av dette, begynte hun.

Redaktøren karakteriserte ifølge avisen søksmålet som juridisk grunnløst, og som en del av en kampanje for å kneble uavhengig journalistikk.

– Det vi ser nå er utøvelsen av anti-presse-strategi. Ser du på land som Tyrkia, Ungarn og India, har de valg, men jobber også hardt for å kvele opposisjon mot regimet. Hvordan ser strategien ut i disse landene? Det er trakassering av journalister, det er å diskreditere uavhengig journalistikk. Og dette ligner på det vi ser her, sa Levien videre.

Fjerde store søksmål

Dette siste søksmålet er Trumps fjerde mot et stort amerikansk mediehus siden mars 2024.

ABC News og CBS News har begge inngått forlik der de gikk med på å betale henholdsvis 15 og 16 millioner dollar til Trumps planlagte presidentbibliotek.

I juli saksøkte Trump Wall Street Journal for 10 milliarder dollar etter en artikkel han mener feilaktig kobler ham til et seksualisert brev til avdøde Jeffrey Epstein. Dow Jones, avisens morselskap, var klare på at de ville «forsvare seg kraftfullt» mot søksmålet.

Støtte fra eksperthold

New York Times-redaktør Levien får ifølge Financial Times støtte fra eksperter i at Trumps søksmål fremstår grunnløst.

– Søksmålet er et uttrykk for forakt for sannheten, den amerikanske offentligheten, rettssystemet og alt som fortjener vår respekt i den amerikanske tradisjonen, sier eksempelvis Rebecca Tushnet, professor i ytringsfrihet ved Harvard Law School.

Det hvite hus svarte ikke umiddelbart på avisens forespørsel om kommentarer i saken.