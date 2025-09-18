President Donald Trump skal på privaten være kraftig irritert over Israels statsminister Benjamin Netanyahu etter flere uvarslede militæroperasjoner, skriver Wall Street Journal.

Trump var ifølge avisens kilder rasende etter Israels luftangrep mot Hamas-topper i Doha, Qatar tidligere i september.

Angrepet skjedde uten forvarsel til USA, og Trump skal ha reagert kraftig:

– He’s f**ing me, sa han under et møte med blant andre utenriksminister Marco Rubio, ifølge WSJ-kilder.

Reaksjoner i Washington

De siste ukene har Trump fortalt flere rådgivere at Netanyahu foretrekker militærmakt for å tvinge Hamas til å gi opp, i stedet for USAs foretrukne løsning: forhandlet våpenhvile.

At Trump føler seg forrådt av Netanyahu skaper spørsmål i Washington. Hvorfor lar Trump, som vanligvis liker å ha overtaket i relasjoner, Netanyahu handle i direkte strid med sine ønsker gang på gang?, skriver WSJ.

– Det er litt forvirrende og motintuitivt, sier tidligere israelsk regjeringsrådgiver Shalom Lipner til avisen.

– Netanyahu har forlenget krigen, skapt problemer for Trump i regionen og svekket utsiktene for Abraham-avtalene, legger Lipner til.

Ringte to ganger

Trump har vært involvert i samtalene i Midtøsten etter Qatar-angrepet.

Ifølge WSJ ringte han Netanyahu to ganger. Først for å uttrykke misnøye, og senere i en mer vennlig samtale om resultatene av angrepet.

Han kontaktet også lederne i Qatar for å rose rollen deres som meklere.

Dersom Qatar-angrepet hadde vært vellykket, hevder Israel at Trump hadde brukt en annen tone.

– Sjansen er at hvis operasjonen i Doha hadde lykkes, ville Trump ikke ha fordømt den – han ville ha tatt æren for den, sier tidligere israelsk ambassadør til USA, Michael Oren.

Israelske myndigheter avviser påstandene om dårlig forhold og omtaler rapporteringen som «fake news», skriver WSJ.