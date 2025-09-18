Ny straff kan komme denne uken

EU planlegger å presentere ytterligere Russland-sanksjoner for sine medlemsland, kanskje allerede på fredag, melder Bloomberg og viser til kilder med kjennskap til saken.

Rapportene kommer i kjølvannet av en telefonsamtale mellom EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og USAs president Donald Trump.

Etter samtalen tirsdag har von der Leyen meldt at den nye pakken med sanksjoner – den 19. totalt etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 – vil bli rettet mot krypto, banker og energi.

Trump foretrekker toll

USA har lagt press på sine allierte blant G7-landene til å innføre tollsatser opp mot 100 prosent mot Kina og India på grunn av landenes kjøp av russisk olje, i håp om å få Russlands president Vladimir Putin til forhandlingsbordet, men USAs ønske vil trolig møte motstand i G7-gruppen, skriver Bloomberg.

Nyhetsbyråets kilder opplyser at Trump i telefonsamtalen gjentok at han foretrekker toll fremfor sanksjoner.

Han har også gjentatte ganger sagt at EU må slutte å kjøpe russisk olje. Mens nær samtlige medlemsland har stoppet importen via rørledninger og sjøveien, har Ungarn og Slovakia vist motvilje til å gjøre det. Samtidig er det flere andre land som fortsetter å kjøpe flytende naturgass fra Russland, skriver Bloomberg.

G7-landene opplyses å være i gang med en pakke med forslag som ventes å bli ferdigstilt i løpet av de neste to ukene.

Andre tiltak mot Russland kan bli rettet mot større russiske oljeselskaper samt tilknyttet infrastruktur. Dessuten skal EU vurdere restriksjoner mot flere selskaper i India og Kina fordi de behandler russisk olje.