Ny straff kan komme denne uken

EU kan presentere sin 19. sanksjonspakke mot Russland allerede denne uken, etter en telefonsamtale mellom Ursula von der Leyen og Donald Trump.

Donald Trump
Vladimir Putin
Publisert 18. sep.
NYE SANKSJONER PÅ VEI: For Russland og president Vladimir Putin Foto: Reuters/NTB
Henning Christensen
EU planlegger å presentere ytterligere Russland-sanksjoner for sine medlemsland, kanskje allerede på fredag, melder Bloomberg og viser til kilder med kjennskap til saken.

Rapportene kommer i kjølvannet av en telefonsamtale mellom EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og USAs president Donald Trump.

Etter samtalen tirsdag har von der Leyen meldt at den nye pakken med sanksjoner – den 19. totalt etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 – vil bli rettet mot krypto, banker og energi.

Trump foretrekker toll

USA har lagt press på sine allierte blant G7-landene til å innføre tollsatser opp mot 100 prosent mot Kina og India på grunn av landenes kjøp av russisk olje, i håp om å få Russlands president Vladimir Putin til forhandlingsbordet, men USAs ønske vil trolig møte motstand i G7-gruppen, skriver Bloomberg.

Nyhetsbyråets kilder opplyser at Trump i telefonsamtalen gjentok at han foretrekker toll fremfor sanksjoner.

Han har også gjentatte ganger sagt at EU må slutte å kjøpe russisk olje. Mens nær samtlige medlemsland har stoppet importen via rørledninger og sjøveien, har Ungarn og Slovakia vist motvilje til å gjøre det. Samtidig er det flere andre land som fortsetter å kjøpe flytende naturgass fra Russland, skriver Bloomberg.

G7-landene opplyses å være i gang med en pakke med forslag som ventes å bli ferdigstilt i løpet av de neste to ukene.

Andre tiltak mot Russland kan bli rettet mot større russiske oljeselskaper samt tilknyttet infrastruktur. Dessuten skal EU vurdere restriksjoner mot flere selskaper i India og Kina fordi de behandler russisk olje.

