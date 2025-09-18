Høyre: – Støre må vise mer disiplin

– Det er en gledens dag for norske boligeiere at renten nå settes ned. Samtidig er det verdt å merke seg at Norges Bank har avlyst flere planlagte rentekutt, skriver Nikolai Astrup, næringspolitisk talsperson i Høyre, i en epost til NTB.

Renten er kuttet fra 4,25 prosent til 4 prosent, men Norges Bank tror at rentenivået blir høyt en tid framover likevel. Sentralbanken anslår ett kutt i året de neste tre årene.

Begrunnelsen for dette er usikkerhet om de økonomiske utsiktene.

– Det betyr at Støre må vise mer disiplin i pengebruken i offentlig sektor i tiden fremover. Det har så langt ikke vært en paradegren for verken Støre eller hans budsjettpartnere i Rødt, SV, MDG og Sp, som alle ønsker betydelige økninger i offentlige utgifter de neste årene.

Astrup påpeker at både Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norges Bank blant annet peker på at høy pengebruk i offentlig sektor bidrar til press i norsk økonomi.