Permitterer halvparten av de ansatte

Bedriften slo imidlertid en rekord da de forrige uke produserte 79 moduler i fabrikken, melder E24.

Bedriften leverer moduler til bygg- og anleggsbransjen.

– At det kan snu så raskt fra rekorduker til permitteringer er dessverre noe man kan oppleve i et prosjektbasert marked, skriver konstituert administrerende direktør Jørn Eirik Erlund i en pressemelding.

Ifølge E24 er Moelven ByggModul i alle fall den tredje Moelven-bedriften som rammes av dårligere tider de siste månedene. Fra før har Moelven Løten lagt ned, og Moelven Limtre nedbemannet.

– Det er vondt å måtte sende hjem flinke folk, og vi har gjort alt vi kan for å unngå det. Basert på følerne vi har ute i markedet så er jeg trygg på at vi vil få mer jobb, men usikkerheten ligger i når det skjer. Dessverre kan vi ikke kjøre på samme takt mens vi venter, sier Erlund.