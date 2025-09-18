Tysk statsbudsjett: Forsinket og stort underskudd

Budsjettet for 2025 har en ramme på i alt 502,5 milliarder euro – tilsvarende drøyt 5847 milliarder kroner. Ikke minst inneholder det en stor økning i forsvarsutgiftene som følge av sikkerhetssituasjonen og det spente forholdet med Russland.

Det er første gang noensinne at Tysklands forsvarsutgifter blir på over 86 milliarder euro i løpet av et år – en sum som tilsvarer rundt 1000 milliarder kroner.

Gjeldsøkningen skyldes også investeringer i ny infrastruktur, og alt i alt øker gjelden med over 140 milliarder euro – tilsvarende over 1600 milliarder kroner.

Kritisk til unntak

Opposisjonen har vært kritisk til at statsminister Friedrich Merz sørget for at investeringer i forsvar og infrastruktur fikk unntak fra landets strenge budsjettregler – som skal sikre at underskuddet ikke blir for stort og statsgjelden for høy.

De virkelige problemene er imidlertid først ventet når de folkevalgte skal bli enige om budsjettene for årene framover. Allerede i løpet av de neste ukene skal det holdes en parlamentarisk debatt om 2026-budsjettet.

Over en tredel av årets budsjett går til offentlig velferd, blant annet er 190 milliarder euro øremerket til utgiftsposter som pensjoner og arbeidsledighetstrygd.

Trenger arbeidsplasser

Tysklands finansminister Lars Klingbeil avviser kritikken om at lite av pengene går direkte til befolkningen tross den massive gjeldsøkningen

Ifølge Klingbeil er det aller viktigste nå å sørge for å sikre arbeidsplassene og å skape nye for å sikre ny vekst etter to år på rad med økonomisk tilbakegang.

Grunnen til at statsbudsjettet først blir vedtatt nå, er fjorårets regjeringskrise og nyvalget som førte til at en ny og mer konservativ regjering overtok i mai. Regjeringskrisen skyldtes at de tre daværende regjeringspartiene ikke greide å bli enige om budsjettet for 2025.