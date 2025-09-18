Alle de 14 andre landene i FNs sikkerhetsråd støttet resolusjonen, men USAs representant stemte mot. Som et av de faste medlemmene i rådet har de vetorett og stoppet dermed resolusjonen.

Resolusjonen beskrev den humanitære situasjonen i Gaza som katastrofal og oppfordret Israel til å fjerne alle restriksjoner på levering av nødhjelp til de 2,1 millioner palestinerne som er på Gazastripen.

USA har også tidligere lagt ned veto mot lignende forslag i sikkerhetsrådet. De mener kravene i resolusjonene ikke direkte kommer til å føre til frigivelsen av gislene, og kun bidra til å styrke Hamas.

Neste uke starter FNs årlige hovedforsamling hvor statsledere og ministre fra hele verden samles i New York. Der står krigen i Gaza høyt på agendaen. Flere av USAs allierte er ventet å anerkjenne en uavhengig palestinsk stat, noe USA har avvist å gjøre en rekke ganger.

NTB