Norges Bank: Norgespris demper prisveksten

– Vi legger til grunn at innføringen av norgespris vil dempe prisveksten både i år og neste år. I år med 0,1 prosentenhet, og litt mer neste år, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache til NTB.

Samtidig som Norges Bank torsdag kunngjorde beslutningen om å kutte renten, la sentralbanken fram Pengepolitisk rapport.

I den skriver banken at regjeringens norgespris på strøm – som man kan bestille fra onsdag neste uke – kommer til å stabilisere prisveksten.

– Nå blir det jo en fast pris på strøm for de som velger å gå inn på den type avtaler. Det innebærer jo at for de husholdningene som gjør det, at det blir mindre svingninger i strømregningene fremover. Og det får betydning for hvordan dette også fanges opp i konsumprisveksten.

Les også Nordea-strateg advarer: – Norgespris betyr ikke flere rentekutt Snart blir KPI-tallene både glattere og lavere. Det betyr ikke flere rentekutt, advarer Sara Midtgaard, Nordea.

Tror prisene går ned i oktober

Sentralbanken anslår at prisveksten kommer til å være på 3,7 prosent i september, men at den faller ned 1 prosentpoeng til 2,7 prosent i oktober.

– Gir norgesprisen så stor effekt?

– Da må man se det også i lys av den energiprisutviklingen vi har bak oss og hatt det siste året, sier Wolden Bache, men som understreker at sentralbanken legger til grunn at prisveksten også dempes av norgespris-avtalen.

Strømprisene har de siste årene ført til store svingninger i den samlede konsumprisveksten. Neste år venter Norges Bank at lavere strømpriser skal trekke ned prisveksten til 2,2 prosent.

Norges Bank har som mål at prisveksten skal ligge på 2 prosent.

Les også Elavgiften kuttes med nye 4 milliarder: – For lite, for sent I stedet for Norgespris og flatt kutt i elavgiften, burde regjeringen fått bort prisforskjellene mellom nord og sør, mener Thomas Mathisen i Gudbrandsdal Energi.

Rentekutt tross høy prisvekst

Torsdag satte sentralbanken ned renten fra 4,25 prosent til 4 prosent. Dét til tross for at prisveksten fortsatt er høy, i august steg prisene 3,5 prosent på årsbasis.

– Når vi lander på å sette renten ned, er det fordi vi mener at det best ligger til rette for at prisveksten, som nå fortsatt er over målet vårt, vil komme tilbake til målet i løpet av de neste årene, uten at vi bremser økonomien mer enn nødvendig, sier sentralbanksjefen.

Men hun tror likevel det blir behov for å ha et høyt rentenivå i en tid framover. I sin oppdaterte rentebane anslår Norges Bank kun ett rentekutt i året de neste tre årene.

(©NTB)