Taiwan: Trump setter foten ned

Samtidig har Trump forhandlet om handel og et mulig toppmøte med Beijing, melder Washington Post.

Avgjørelsen markerer et kraftig avvik fra USAs politikk overfor den demokratiske øya, som står overfor en konstant trussel om invasjon fra Kina. En tjenesteperson i Det hvite hus opplyste til avisen at beslutningen om hjelpepakken ikke er endelig.

Trump og Kinas president Xi Jinping skal snakke sammen fredag, i det som blir deres andre telefonsamtale siden den 79 år gamle republikaneren returnerte til Det hvite hus. Samtalen finner sted mens de to søker kompromiss om tollsatser og en avtale om videodelingsappen Tiktok.

Les også Taiwan-statement: – En udiskutabel del av Kina Kinas forsvarsminister Dong Jun sa onsdag at Taiwan er en «udiskutabel del av Kina», og at tilbakeføring av øya til Kina er en integrert del av etterkrigstidens internasjonale orden.

Uroen øker

USA sluttet mot slutten av 1970-tallet å anerkjenne Taiwan og gikk i stedet over til å anerkjenne Kina, men har likevel vært Taipeis viktigste støttespiller og største leverandør av militærhjelp.

Under tidligere president Joe Biden godkjente Washington mer enn 2 milliarder dollar i militærhjelp til Taiwan.

Siden Trump kom tilbake til Det hvite hus i januar, har uroen i Taipei økt om styrken i forholdet mellom Taiwan og USA, og om Washingtons vilje til å forsvare øya dersom Kina angriper.

Les også Ny Taiwan-taktikk: – De er som kanonføde Taiwan hevder Kina er ute etter å sabotere de undersjøiske kablene som gir øya nettilgang. Kystvakten overvåker døgnet rundt.

Vil være bestevenner

Trump-administrasjonen mener at Taiwan, som har en stor og velstående økonomi, bør kjøpe sine egne våpen, på samme måte som land i Europa – en holdning som deles av enkelte demokrater i Kongressen.

Da lederen for Senatets forsvarskomité besøkte Taiwan i slutten av august, understreket han at USA og Taiwan fortsatt skal være bestevenner.

– Vår intensjon er at Taiwan skal forbli fritt og ta sine egne avgjørelser, sa den republikanske senatoren Roger Wicker etter samtaler med Taiwans president Lai Ching-te.

(©NTB)