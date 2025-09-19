Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Jimmy Kimmels talkshow tas av lufta etter at han kommenterte de politiske reaksjonene i USA etter drapet på Charlie Kirk. Det viser at en viljesterk president altfor lett kan bruke regulatoriske overtramp som et våpen mot politiske motstandere – også mot mediene. Den beste løsningen er å få kommunikasjonstilsynet FCC ut av mediereguleringen.

Kanskje forstår våre progressive venner nå hvorfor disse spaltene alltid har motsatt seg statlig kontroll over næringslivet og bekjempet liberal kanselleringskultur.

Det var nettopp det som skjedde onsdag da Brendan Carr, Donald Trumps mann i Federal Communications Commission (FCC), truet Disney og deres datterselskaper dersom de ikke straffet talkshow-verten for uttalelser om Kirk.

Som privat selskap har Disney rett til å beholde eller kansellere programmer som de vil. Kanskje så de i dette en anledning til å kvitte seg med Kimmel, som hadde gjort showet sitt til en daglig anti-Trump-plattform. Men den som tror dette er et fritt marked i arbeid, overser hvordan myndighetene kan straffe selskaper. Disney-ledelsen måtte tenke på aksjonærenes og selskapets beste.

MAGA-tilhengerne er forståelig nok rasende over attentatet mot Kirk og ønsker å straffe venstresiden. De kan peke på progressive institusjoner som har kansellert konservative i stor stil.

Men det rettferdiggjør ikke høyresidens bruk av regulatorisk sensur. Som ofre for kanselleringskultur burde konservative mer enn noen andre motsette seg dette. De vil garantert selv bli mål når venstresiden igjen får makten.

Nettopp derfor bør Carr og Kongressen deregulere eteren.

Les også Talkshow-stjerne: Tatt av luften etter Kirk-kommentar TV-kanalen ABC tar Jimmy Kimmels talkshow av lufta på ubestemt tid etter kommentarer Kimmel kom med om drapet på den 31 år gamle høyreaktivisten Charlie Kirk.

TATT AV LUFTEN: Talkshow-verten Jimmy Kimmel. Foto: NTB

Financial Times

Donald Trump vil gå bort fra at børsselskapet skal rapportere kvartalsvise resultater. Det kan oppmuntre til mer strategisk tenkning ved at toppsjefene ikke lenger fristes til å slå analytikernes forventninger hver tredje måned. Men presidenten bør vokte seg for å svekke aksjonærenes rettigheter.

Die Welt

Storbritannia tar imot USAs president med en overflod av seremoniell høflighet under et statsbesøk. Øyriket lever av de spesielle båndene til sin atlantiske motpart, og de må pleies og beskyttes. Men smigeren av den fiktive monarken Donald Trump kan vise seg som en feilinvestering.

Dagens Industri

Når de borgerlige Tidö-partiene planlegger for en ny mandatperiode, bør næringsdrivendes rettssikkerhet stå høyt på agendaen. Det gjelder for eksempel konsekvensene for styremedlemmer dersom selskapet ikke kan betale skatt som forfaller.

Les også Financial Times: – Formuesskatt vil jage bort gründere Venstresiden i Labour vil løsne de finanspolitiske rammene og innføre formuesskatt i Storbritannia, skriver Financial Times.