– Jeg skal snakke med president Xi, som dere vet, på fredag, har å gjøre med Tiktok, og også handel, sa Trump torsdag i et intervju med Fox News.

Ifølge den amerikanske presidenten er de nærme med å bli enige om en avtale.

Dagens telefonsamtale blir den andre etter at Trump ble gjeninnsatt som president i januar, og den tredje siden starten av året. Den finner sted idet verdens to største økonomier prøver å bli enige om handel og om den kinesisk-eide videoappen Tiktok.

Denne uken har amerikanske og kinesiske forhandlere diskutert en avtale om oppkjøp av appen.

Mandag ble de enige om en rammeavtale, der målet er at Tiktok skal få amerikanske eiere, og at Trump og Xi skal sluttføre avtalen når de snakkes i dag.

Trump har ikke villet forby appen, slik forgjengeren Joe Biden gikk inn for. Presidenten har sagt at han tror Tiktok hjalp ham å nå ut til yngre velgere og vinne valget i fjor høst.

