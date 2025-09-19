Nær kjøp av Atletico Madrid

Det amerikanske private equity-selskapet Apollo Global Management er i forhandlinger om å kjøpe en majoritetsandel i det spanske fotballaget Atletico Madrid, ifølge den spanske avisen Expansion.

I forhandlingene prises fotballklubben til rundt 2,5 milliarder euro.

Til sammenligning anslo Forbes i mai verdien av fotballklubben til 1,7 milliarder euro, noe som gjør Atletico Madrid til verdens 13. mest verdifulle fotballklubb. Ved en pris på 2,5 milliarder euro, hopper klubben til 11. plass.

Apollo ønsker å kjøpe aksjene fra klubbens nåværende hovedeier, Atletico Holdco, som eies av kvintetten Miguel Ángel Gil Marín, Ares Management, Enrique Cerezo og Quantum Pacific. Ifølge avisen vil de eksisterende eierne forbli minoritetsaksjonærer etter transaksjonen.

Sportsbyen

Som en del av avtalen vil Apollo også skaffe kapital til å utvikle klubbens sportskompleks, et byutviklingsprosjekt i Madrid kalt «Sportsbyen».

Prosjektet, der første fase forventes å være ferdig i mai 2027, vil ha en rekke fritids- og sportsaktiviteter på tomten, inkludert golf, klatring, skøyting, padel, ziplining og til og med en kunstig strand med muligheter for surfing.

Sportsbyen trenger en investering på omtrent 800 millioner euro, hvorav omtrent 200 millioner euro vil bli finansiert av Atlético de Madrid gjennom egne midler og de som ble innhentet fra avtalen mellom CVC og LaLiga i 2021, mens de resterende 600 millionene euro forventes å bli finansiert av private investorer.

Partene diskuterer nå hvor stor andel av transaksjonen som skal allokeres til kjøp av aksjer og hvor mye til en kapitaltilførsel i fotballklubben.