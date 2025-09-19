Fem tidligere ansatte i Deutsche Bank går til søksmål i London og krever flere hundre millioner pund i erstatning. De saksøkte er banken, dens tidligere ledere og konsernsjef Christian Sewing, ifølge Financial Times.

Søksmålet gjelder en intern gransking ledet av Sewing i 2013, under hans tid som revisjonssjef. Granskingen ble brukt som sentralt bevis i en straffesak i Milano, der de fem ble dømt for å ha medvirket til falsk regnskap og markedsmanipulasjon. De ble i 2019 dømt til opptil fire år og åtte måneders fengsel, men slapp å sone. Dommen ble opphevet i 2022.

De fem jobbet i London og mener den interne granskningsrapporten skadet karrierene deres. De speiler argumentasjonen til Dario Schiraldi, en annen tidligere ansatt som har saksøkt Deutsche Bank i Frankfurt for 152 millioner euro. Han navnga ikke Sewing i sitt søksmål.

Et meklingsmøte i London 8. september førte ikke frem, og saken tas videre til High Court.

Bakgrunnen for saken er en transaksjon med Monte dei Paschi di Siena verdt 2,2 milliarder euro, som startet i 2008. Granskingen ble gjennomført i 2013.