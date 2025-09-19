Milliardene, makten og menneskene

Nå er den her: listen som alle elsker å hate, og hater å elske – Kapitals årlige oversikt over Norges 400 rikeste. Tro bare ikke at dette kun handler om hvorvidt John Fredriksen er god for 250 eller 262 milliarder kroner, eller om Gustav Witzøe har tapt tre eller fem milliarder kroner.

Det kanskje mest interessante med Kapitals 400-liste er at dette er den største og mest innsiktsfulle oversikten over privat eierskap i norsk næringsliv som er å oppdrive. Slik sett er 400-listen også en viktig konjunkturindikator for hvordan det går i næringslivet.

Listen er dessuten et enormt viktig supplement til skattelistene, som i beste fall er indikative på hvor rike de rikeste blant oss er. I Kapital har et stort team med ni av de dyktigste finansstudentene ved NHH, sammen med økonomijournalister og finansanalytikere i redaksjonen, arbeidet utrettelig i mange uker for å finne de reelle verdiene av alt de rikeste eier. Resultatet kan dere lese om i dagens papirutgave av Kapital, som distribueres sammen med Finansavisen. Alle artikler ligger dessuten ute på Kapital.no.

Her kan dere lese mer om en bemerkelsesverdig utvikling: så mange som 67 personer på listen har i dag adresse i utlandet. Inkluderer vi utflyttede arvinger, er tallet 106. Konsekvensen er at mer enn halvparten av den totale formuen på listen kontrolleres helt eller delvis fra utlandet. Det er et historisk skifte.

Kunnskap om de reelle formuesforholdene i samfunnet er viktig i nær sagt alle skattedebatter, og det er vel nærmest umulig å diskutere utflytting og formuesskatt uten å ha faktakunnskapen fra Kapitals liste på plass. Spesielt greit kan det være å vite at de som flytter ut, også tenderer til å ha høyere avkastning på formuen.

På 400-listen kan dere dessuten lese om hvordan penger – og dermed også makt – er ulikt fordelt mellom kjønn. Hvem som er vinnerne, og hvem som er taperne, i det vi litt tabloid omtaler som næringslivets stigespill.

God helg og god lesning!

Vibeke Holth, redaktør Kapital