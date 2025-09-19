Lavrov og Rubio møtes til uken

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov møter USAs utenriksminister Marco Rubio til uken, ifølge russiske statsmedier.

USAs utenriksminister Marco Rubio (t.h.) viser fram slipset sitt til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov på møtet mellom landene i Alaska i august. De to ventes til uka å møtes igjen, denne gangen på FNs hovedforsamling i New York.  Foto: NTB
De to ventes å møtes på sidelinjen av FNs hovedforsamling til uken, sier Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia i et intervju med russisk TV, ifølge Tass.

De to har møtt hverandre flere ganger siden USAs president Donald Trump returnerte til Det hvite hus, blant annet på toppmøtet mellom Trump og Russlands president Vladimir Putin i Alaska.

Krigene i Ukraina og Gaza ventes å stå på agendaen på FNs hovedforsamling. Trump har forsøkt i månedsvis å mekle fram en slutt på krigen, men så langt uten hell.

