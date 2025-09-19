EU vil forby russisk LNG fra 2026

Det bekrefter EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen fredag.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å stoppe Russlands brutale krig. Derfor oppfordrer jeg medlemsstatene til raskt å støtte sanksjonene, sier hun.

Utover å forby import av gass vil EU-kommisjonen også gå etter Russlands oljeeksport ved å senke pristaket for russisk olje til 47,50 dollar per fat.

Von der Leyen sier at EU også skal sette 118 skip på listen over den russiske skyggeflåten, som innebærer at det blir vanskelig å forsikre skipene. I alt er over 560 skip nå oppført på listen.

EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier at en rekke metaller og kjemikalier skal legges til på listen over varer Russland får forbud mot å eksportere.

Hun sier også at forsøk på å ramme det russiske finanssystemet er en del av den nye pakken, blant annet ved å gå etter det russiske kredittkortsystemet og russiske opplegg for å omgå sanksjonene via tredjeland, inkludert kryptovaluta.

Den nye sanksjonspakken må godkjennes av samtlige EU-medlemmer før den kan tre i kraft.