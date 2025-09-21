Vi bistår mange utlendinger som av ulike grunner har valgt å bo og jobbe i Norge. Planen for mange er å jobbe her i tre til syv år. De kommer med kompetanse, de bidrar med skatteinntekter og de bruker tid på å etablere seg her. Men når de ønsker å flytte tilbake til hjemlandet – eller videre til et nytt land – blir de møtt av en regel som i praksis føles som en økonomisk mur: exit-skatten.
Denne skatten, som er ment å sikre at gevinster opptjent i Norge beskattes i Norge, rammer ofte langt hardere enn noen kunne forestille seg. Spesielt for dem som flytter til land utenfor EØS, har regelendringene de siste årene gjort situasjonen dramatisk.
Fanget i det norske regelverket
Ta vår amerikanske klient som eksempel. Han flyttet til Norge i 2016 for å jobbe innen oljeindustrien. Han tok med seg sin amerikanske pensjonskonto, en IRA-konto, verdt seks millioner dollar – i hovedsak investert i aksjer.
I USA beskattes ikke denne kontoen før midlene tas ut, og for ham er dette en del av pensjonsplanleggingen. I Norge derimot, har bevegelser på kontoen blitt løpende beskattet årlig.
Nå, ni år senere, ønsker han å flytte hjem til USA. Det som skulle være en enkel hjemreise, har blitt et mareritt. Ved utflytting blir han ilagt exit-skatt på hele den urealiserte gevinsten – også på investeringer han ikke har kontroll over selv. En IRA-konto blir forvaltet av et fond, og det kan skje flere titalls transaksjoner i året. Han får heller ikke fradrag for eventuelle tap ved senere realisasjon, siden USA ligger utenfor EØS. På toppen vil valutaforskjellen alene fra 2016 til 2025 utgjøre enorme tall. Hvis vi legger til grunn at aksjene på IRA-kontoen ikke har økt i verdi, vil valutaendringen alene utgjøre en endring på 14 millioner kroner, som utløser exit-skatt på 5,3 millioner kroner
Resultatet? En urettferdig skattesmell på mange millioner kroner, av verdier han hverken har tatt ut eller vil ha noen glede av.
Exit-skatten var opprinnelig ment å hindre at store verdier flyttes ut av landet uten at Norge får sin rettmessige andel av skatten. Prinsippet kan forsvares. Men når reglene slår inn for arbeidstakere som tar med seg sin pensjon, da har vi et problem.
Særlig urimelig blir det når man ser forskjellen mellom utflytting til EØS og til resten av verden. De som flytter til land innenfor EØS, vil i det minste få fradrag for tap på aksjer.
Denne forskjellsbehandlingen gjør Norge mindre attraktivt for høyt kvalifiserte arbeidstakere fra utlandet. Hvem tør å ta med seg pensjonskontoen eller aksjeporteføljen sin til Norge, når regningen kan bli så brutal ved utflytting?
En annen sak er hva større norske selskaper som ansetter erfarent og høyt kvalifisert utenlandsk personell vil gjøre fremover. Hadde jeg vært sjef i et av disse selskapene, hadde jeg unngått Norge, og heller etablert kompetansesentre i utlandet. Det er klart lettere å lokke ansatte til å jobbe i et land hvor de ikke risikerer millioner i exit-skatt.
Tid for en oppmykning
Det er fullt mulig å balansere hensynet til statens skattekrav med en mer rettferdig behandling av internasjonalt mobile arbeidstakere. Tre enkle grep ville hjulpet:
For vår amerikanske klient føles det som om Norge straffer ham for å ha valgt å bidra her i ni år. Han har betalt sin løpende skatt, han har fulgt alle regler, og han har aldri forsøkt å skjule verdier. Likevel blir han sittende med en skatteregning som er helt løsrevet fra virkeligheten.
Dersom regjeringen ønsker at Norge skal være et åpent og attraktivt arbeidsmarked for internasjonale talenter, er det på tide å justere exit-skattereglene. Slik de fungerer i dag skremmes kvalifiserte utenlandske arbeidssøkere vekk, med skatteregler som oppleves som rigide og urettferdige.
I dag er budskapet tydelig: Kom gjerne til Norge, men pass på at du aldri flytter igjen.
Advokat Sigbjørn Sørensen
Magnus Legal