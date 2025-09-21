Vi bistår mange utlendinger som av ulike grunner har valgt å bo og jobbe i Norge. Planen for mange er å jobbe her i tre til syv år. De kommer med kompetanse, de bidrar med skatteinntekter og de bruker tid på å etablere seg her. Men når de ønsker å flytte tilbake til hjemlandet – eller videre til et nytt land – blir de møtt av en regel som i praksis føles som en økonomisk mur: exit-skatten.

Denne skatten, som er ment å sikre at gevinster opptjent i Norge beskattes i Norge, rammer ofte langt hardere enn noen kunne forestille seg. Spesielt for dem som flytter til land utenfor EØS, har regelendringene de siste årene gjort situasjonen dramatisk.

Fanget i det norske regelverket

Ta vår amerikanske klient som eksempel. Han flyttet til Norge i 2016 for å jobbe innen oljeindustrien. Han tok med seg sin amerikanske pensjonskonto, en IRA-konto, verdt seks millioner dollar – i hovedsak investert i aksjer.

I USA beskattes ikke denne kontoen før midlene tas ut, og for ham er dette en del av pensjonsplanleggingen. I Norge derimot, har bevegelser på kontoen blitt løpende beskattet årlig.

Nå, ni år senere, ønsker han å flytte hjem til USA. Det som skulle være en enkel hjemreise, har blitt et mareritt. Ved utflytting blir han ilagt exit-skatt på hele den urealiserte gevinsten – også på investeringer han ikke har kontroll over selv. En IRA-konto blir forvaltet av et fond, og det kan skje flere titalls transaksjoner i året. Han får heller ikke fradrag for eventuelle tap ved senere realisasjon, siden USA ligger utenfor EØS. På toppen vil valutaforskjellen alene fra 2016 til 2025 utgjøre enorme tall. Hvis vi legger til grunn at aksjene på IRA-kontoen ikke har økt i verdi, vil valutaendringen alene utgjøre en endring på 14 millioner kroner, som utløser exit-skatt på 5,3 millioner kroner

Resultatet? En urettferdig skattesmell på mange millioner kroner, av verdier han hverken har tatt ut eller vil ha noen glede av.

Exit-skatten var opprinnelig ment å hindre at store verdier flyttes ut av landet uten at Norge får sin rettmessige andel av skatten. Prinsippet kan forsvares. Men når reglene slår inn for arbeidstakere som tar med seg sin pensjon, da har vi et problem.