Wall Street Journal: – Regimeendring er i USAs interesse

Å fjerne Maduro-regimet er i USAs interesse. Amerika bør hjelpe dersom venezuelanerne leder an, skriver The Wall Street Journal.

Publisert 21. sep. | Oppdatert 21. sep.
KLARE FOR INNSATS: MV-22 Osprey-fartøyer ombord på amfibieskipet USS Iwo Jima i Det karibiske hav tidligere denne måneden.  Foto: NTB
KLARE FOR INNSATS: MV-22 Osprey-fartøyer ombord på amfibieskipet USS Iwo Jima i Det karibiske hav tidligere denne måneden.  Foto: NTB
Anders Horntvedt
Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Siden august har Pentagon utplassert tre destroyere, tre amfibieskip, en krysser og en angrepsubåt i Det karibiske havet. President Donald Trump sier at USA patruljerer farvannet for å stanse narkokartellene. Men å fjerne Maduro-regimet er i USAs interesse. Amerika bør hjelpe dersom venezuelanerne leder an.

Da Trump nylig ble spurt om målet er å fjerne Nicolás Maduro fra makten, svarte han: «Vi får se hva som skjer – det er hverken et alternativ eller et ikke-alternativ.»

Flåten kan vel neppe være der bare for å senke noen få motorbåter?

USA har stadig flere grunner til å ønske Maduro fjernet. De destabiliserende effektene av den omfattende venezuelanske migrasjonen, utløst av fattigdom og undertrykkelse, er én. Venezuelas eksport av kriminalitet er en annen. 

Å gjenreise demokratiet er en oppgave for venezuelanerne selv. Men den nyvalgte presidenten Edmundo González, som vant presidentvalget i juli 2024 med 70 prosent av stemmene, er i eksil, og opposisjonsleder María Corina Machado har vært i skjul i flere måneder. 

Maduro holder over 850 politiske fanger. Rapportene om razziaer mot familier med opposisjonelle medlemmer har økt siden Trump begynte å rasle med sablene. Misfornøyde militære som ønsker å frigjøre landet, lever under det harde grepet til Maduros militære etterretning.

Som på Cuba er Venezuelas diktatur innrettet for å sikre at ingenting endres, selv når økonomisk kaos råder og sosialismen nok en gang mislykkes. 

DIKTATOR: Venezuelas president Nicolás Maduro holder over 850 politiske fanger, skriver The Wall Street Journal. Foto: NTB

Financial Times

Donald Trump gir inntrykk av at han gjerne selv ville vært monark. På besøket i Storbritannia fikk han spille rollen en dag eller to, men statsminister Keir Starmer fikk lite igjen for innsatsen. Storbritannia fremstår som en juniorpartner i det spesielle forholdet.

Die Welt

Etter drapet på Charlie Kirk griper Donald Trump og hans regjering stadig mer brutalt inn i ytringsfriheten i kampen mot «desinformasjon» og «hatprat». Det som en gang var hjemlandet for ytringsfrihet, forsterker dermed en farlig utvikling. Dette var som å åpne Pandoras eske.

The Economist

Etter hvert som Israel blir mer isolert på grunn av krigen i Gaza, blir landet mer avhengig av USA. Da betyr det mye at den offentlige opinionen surner selv hos landets sterkeste allierte. Israelerne bør være bekymret.

