Nytt russisk militærfly over Østersjøen

På fredag fløy tre russiske MiG-31-fly uten tillatelse over Estland, og oppholdt seg der i tolv minutter før de ble presset ut igjen.

Estland har, ifølge NTB, bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd mandag for å diskutere det landet beskriver som åpenbare russiske krenkelser av estisk luftrom. Tirsdag møtes NATOs Nordatlantiske råd for å diskutere krenkelsen, har kilder opplyst til Reuters.

Les også – En ekstremt farlig provokasjon EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier Vladimir Putin tester vestlige lands motstandskraft etter at russiske kampfly krenket Estlands luftrom fredag.

Det tyske luftforsvaret meldte søndag at det på morgenen hadde sendt ut to Eurofighter-fly for å følge et russisk Il-20M militærfly som hadde tatt seg inn i nøytralt luftrom over Østersjøen, ifølge Reuters.



– Nok en gang ble vårt hurtig reaksjonsvarsel (Quick Reaction Alert), med to Eurofightere, satt inn av NATO for å undersøke et uidentifisert fly uten flygeplan eller radiokontakt i internasjonalt luftrom, uttalte det tyske luftforsvaret.

– Det var et russisk IL-20M rekognoseringsfly. Etter visuell identifikasjon overlot vi eskorteringen til våre svenske NATO-partnere og returnerte til Rostock-Laage, sa luftforsvaret.