Nytt russisk militærfly over Østersjøen

På fredag fløy tre russiske MiG-31-fly uten tillatelse over Estland, og oppholdt seg der i tolv minutter før de ble presset ut igjen.
Estland har, ifølge NTB, bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd mandag for å diskutere det landet beskriver som åpenbare russiske krenkelser av estisk luftrom. Tirsdag møtes NATOs Nordatlantiske råd for å diskutere krenkelsen, har kilder opplyst til Reuters.
Det tyske luftforsvaret meldte søndag at det på morgenen hadde sendt ut to Eurofighter-fly for å følge et russisk Il-20M militærfly som hadde tatt seg inn i nøytralt luftrom over Østersjøen, ifølge Reuters.
– Nok en gang ble vårt hurtig reaksjonsvarsel (Quick Reaction Alert), med to Eurofightere, satt inn av NATO for å undersøke et uidentifisert fly uten flygeplan eller radiokontakt i internasjonalt luftrom, uttalte det tyske luftforsvaret.
– Det var et russisk IL-20M rekognoseringsfly. Etter visuell identifikasjon overlot vi eskorteringen til våre svenske NATO-partnere og returnerte til Rostock-Laage, sa luftforsvaret.