Nytt russisk militærfly over Østersjøen

Category iconSamfunn
Publisert 21. sep. | Oppdatert 21. sep.
Article lead
+ mer
lead
REKOGNOSERINGSFLY: Et russisk Il-20M fløy rundt Østersjøen søndag, etter at andre russiske militærfly hadde krenket Estlands luftrom fredag. Foto: Wikipedia
REKOGNOSERINGSFLY: Et russisk Il-20M fløy rundt Østersjøen søndag, etter at andre russiske militærfly hadde krenket Estlands luftrom fredag. Foto: Wikipedia
Sindre Glesnes Kvarven
Journalist
Tips meg
Del

fredag fløy tre russiske MiG-31-fly uten tillatelse over Estland, og oppholdt seg der i tolv minutter før de ble presset ut igjen.

Estland har, ifølge NTB, bedt om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd mandag for å diskutere det landet beskriver som åpenbare russiske krenkelser av estisk luftrom. Tirsdag møtes NATOs Nordatlantiske råd for å diskutere krenkelsen, har kilder opplyst til Reuters.

Det tyske luftforsvaret meldte søndag at det på morgenen hadde sendt ut to Eurofighter-fly for å følge et russisk Il-20M militærfly som hadde tatt seg inn i nøytralt luftrom over Østersjøen, ifølge Reuters.

– Nok en gang ble vårt hurtig reaksjonsvarsel (Quick Reaction Alert), med to Eurofightere, satt inn av NATO for å undersøke et uidentifisert fly uten flygeplan eller radiokontakt i internasjonalt luftrom, uttalte det tyske luftforsvaret.

– Det var et russisk IL-20M rekognoseringsfly. Etter visuell identifikasjon overlot vi eskorteringen til våre svenske NATO-partnere og returnerte til Rostock-Laage, sa luftforsvaret.

Samfunn

Informasjon om bruk av AI