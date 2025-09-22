Nord-Korea: Åpner for samtaler med USA – på visse betingelser

Ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA talte Kim til nasjonalforsamlingen søndag. Der sa den nordkoreanske lederen at dersom USA slutter å be om nordkoreansk atomnedrustning, er det ingen grunn til at de ikke kunne sette seg ned med USA.

Han understreket at landet aldri vil gi opp sine atomvåpen og ikke vil la seg presse av sanksjoner.

– Verden vet godt hva USA gjør etter at de tvinger et land til å gi opp sine atomvåpen og nedruste, sa han.

USAs president Donald Trump skrøt i august av sitt gode forhold til Kim, og uttrykte interesse for et nytt møte. Men Trump-administrasjonen holder fast ved målet om en fullstendig atomnedrustning av Nord-Korea.

Samtidig fortsetter Nord-Korea å gjennomføre regelmessige rakettester og videreutvikle sitt atomprogram – til tross for pågående internasjonale sanksjoner mot landet.