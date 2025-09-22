Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

USAs president Donald Trump tramper på politiske og økonomiske regler, både hjemme og internasjonalt. I EU-hovedstedene spør man privat om USAs ulykker kan åpne muligheter for Europa. I så fall blir ikke disse mulighetene utnyttet. Europas konkurranseevne svekkes av treghet i Brussel, og det er uheldig.

Det er ett år siden Mario Draghi la frem sin rapport om å styrke EUs konkurranseevne. Nå advarer den tidligere italienske statsministeren om at blokken faller ytterligere bak sine globale rivaler.

Draghi peker på passivitet i strukturreformer fra Brussel og EU-land. Han mener dette ikke bare truer Europas konkurranseevne, men også europeisk suverenitet.

Det er en hard dom, men ikke ufortjent. Draghi kom med 383 anbefalinger i sin rapport, blant annet for å integrere kapitalmarkeder, styrke forsyningskjeder og samordne forretningsreguleringer. Ifølge en gjennomgang fra European Policy Innovation Council er bare 11 prosent av dette blitt gjennomført.

Mange nøkkelreformer innenfor skattepolitikk, arbeidsmarked og pensjoner må drives på medlemsstatsnivå. Der står politiske barrierer og nasjonale hensyn i veien.

Likevel finnes det mange lavthengende frukter som kunne blitt plukket raskere. Det indre markedet er langt fra fullført. For eksempel har fremdriften mot en kapitalmarkedsunion som kan skape en dypere finansieringskilde ut av Europas spredte og grunne pengemarkeder, vært altfor liten.

Tregheten er et resultat av selvtilfredshet. Med eller uten Trump er det en luksus et stivnende EU ikke har råd til.

EU-HOVEDKVARTERET: Berlaymont-bygget i Brussel er hovedbygget for Europakommisjonen, som er den utøvende grenen av EU. Foto: Dreamstime

The Wall Street Journal

De fleste republikanere er redde for å ytre selv den minste kritikk av Trump-administrasjonen. Derfor fortjener senator Ted Cruz honnør for å påpeke faren ved at FCC benytter regulatoriske trusler for å kneble ytringsfriheten. Det er positivt at senatorer med solide konservative meritter forsvarer en helt sentral frihet i USA.

Die Welt

Mens Vladimir Putin stadig har trappet opp angrepskrigen i Ukraina, er enhver form for støtte til Kyiv blitt gransket nøye for mulige provokasjoner av Russland. Men Putin har aldri eskalert når Vesten hjelper Ukraina. Han eskalerer når vi ikke hjelper nok.

Dagens Industri

Mye er bra i budsjettet fra de borgerlige Tidö-partiene. Problemet er det kortsiktige perspektivet, altså følelsen av at dette er en stimulansepakke for å vinne neste års valg.

