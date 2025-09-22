Tar grep mot Trump-tollen: Tilbyr våpen- og energikjøp

Sveits har den siste tiden trappet opp innsatsen for å få senket tollsatsen på 39 prosent som landet ble ilagt av USA og president Donald Trump i sommer, melder Financial Times.

Landet har, ifølge avisens kilder, lovet økte kjøp av amerikanske våpen og energiprodukter som anriket uran og flytende naturgass (LNG), samt forpliktet seg til større investeringer.



– Vi har hatt noen fremskritt i det siste. Forhandlingene pågår fortsatt, men jeg ville ikke hatt håp om en snarlig avtale, sier leder Rahul Sahgal i det sveitsisk-amerikanske handelskammeret.

– Brutalt møte med virkeligheten

Forhandlingene er overlatt til økonomiminister Guy Parmelin, som etter planen blir sveitsisk president neste år, i tråd med landets rotasjonssystem. Parmelin var i september i Washington, hvor han hadde lengre møter med Trump-rådgiverne Howard Lutnick, Scott Greer og James Bessent.

USAs handelsminister Lutnick uttalte etter møtet at «Sveits vil finne ut av det etter hvert», ifølge FT.

I 2024 hadde USA et handelsunderskudd for varer på rundt 38,3 milliarder dollar overfor Bern. Men balansen har endret seg kraftig i år: I mai hadde Sveits et handelsoverskudd på rundt 4,2 milliarder dollar overfor USA.

– Eksportstatistikken for sveitsiske klokker i august var et brutalt møte med virkeligheten, sier direktør Jean-Philippe Bertschy i Vontobel, til FT.

– Total eksport falt 16,5 prosent, med nedgang i alle regioner, materialer og prispunkter, sier Bertschy.