Cyberangrep: Flyplass-trøbbel fortsetter i Europa

Brussel lufthavn ber flyselskapene innstille nesten 140 av dagens 276 planlagte flyginger, skriver BBC.

I Berlin og London er det også innstillinger og forsinkelser mandag, men betydelig mindre enn i helgen.

Underleverandøren Collins Aerospace ble rammet av et dataangrep fredag som har ført til en rekke utfordringer med innsjekking av passasjerer. Flere flyselskaper har måttet sjekke inn passasjerer manuelt. British Airways er blant flyselskapene som har tatt i bruk et reservesystem i mellomtiden.

En talsperson fra selskapet sier de nå er i innspurten på oppdateringer og nødvendige endringer for å få systemene til å fungere som normalt igjen.

Det britiske cybersikkerhetssenteret samarbeider med leverandøren, flyplassene, samferdselsdepartementet og politiet for å undersøke hendelsen.