Det svenske statsbudsjettet: – Hardtarbeidende folk får mer

– Nå kommer hardtarbeidende folk, familier og pensjonister til å få mer penger i lommeboken. Folk skal føle framtidstro og trygghet, i stedet for å uroe seg for økonomien, sier finansminister Elisabeth Svantesson (M) som la fram statsbudsjettet mandag morgen.

Hun håper å skape mer aktivitet i svensk økonomi neste år og ta landet ut av lavkonjunkturperioden.

Budsjettet inneholder satsinger på nærmere 80 milliarder svenske kroner, tilsvarende omtrent 84 milliarder norske kroner. I tillegg gir de omtrent 53 milliarder kroner til Forsvaret og Ukraina-støtte.

Budsjettet legger opp til et underskudd på 166 milliarder kroner, som skal finansieres ved å øke statsgjelden med omtrent 1 prosentpoeng, skriver SVT.

Blant satsingene ligger det også 22,6 milliarder kroner til et nytt skattelette, 17 milliarder kroner til lavere matmoms, 6,7 milliarder kroner til lavere elavgift.

Regjeringen tror det kun kommer ett rentekutt til høsten og ingen etter det, skriver Aftonbladet. Sveriges styringsrente er for tiden på 2 prosent. De anslår også at landets brutto nasjonalprodukt (BNP) kommer til å vokse med 0,9 prosent i år, 3 prosent neste år og 2,5 prosent i 2027.

Regjeringspartiene Moderaterna, Liberalerna og Kristdemokraterna får støtte av sitt samarbeidsparti Sverigedemokraterna. De legger fram sitt siste statsbudsjett før valget neste år. Budsjettforslaget som legges fram i dag, skal vedtas av riksdagen.