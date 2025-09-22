I Zaporizjzja ble 15 leilighetsbygg og ti hus skadet. Minst tre personer ble drept. Også regionene Donetsk, Dnipro, Sumy, Kyiv, Kharkiv, og Kherson ble angrepet av russiske droner gjennom natten. Til sammen ble over 140 droner avfyrt, skriver Zelenskyj i et innlegg på X.

Blant annet ble en brødfabrikk, en skole og en barnehage skadet i Sumy. En person er såret.

Ifølge Zelenskyj er det fjerde gang at Russland gjennomfører angrep under FNs årlige høynivåuke.

– Nettopp derfor er det så viktig at denne diplomatiuken er produktiv. Det må tas grep for å hindre at det blir rutinemessig med drap og krig, skriver han.

Han ber verdens land om å sette Russland under kraftig press.

– Europa, USA, G7-landene og G20-landene – alle som har en påvirkning på Russland. Sterke sanksjoner, sterkt politisk press, og ansvarliggjøring for Russlands krig – det er behov for alt dette. Alt dette vil skje. Jeg takker alle som bidrar, skriver han.