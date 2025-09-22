Siden Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 har det blitt innført kraftige sanksjoner mot landet. De har blant annet rammet tilgangen på reservedeler og reparasjoner til over 700 fly laget av amerikanske Boeing og franske Airbus.

Russland ber nå Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) om lettelser i sanksjonene, som de mener er ulovlige. Det kommer fram i utkast til dokumenter som Reuters har sett og en kilde med kunnskap til saken.

Særlig mangelen på reservedeler til flyene går ut over sikkerheten for passasjerene, sier kilden til nyhetsbyrået Reuters. Denne uken er det møte i ICAO hvor Russlands forespørsel skal diskuteres.