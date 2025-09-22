Russland: Vil ha lettelser i sanksjoner

Russland vil ha lettelser i sanksjonene mot flytrafikken og sier det går utover sikkerheten til passasjerene.

Category iconSamfunn
Publisert 22. sep. | Oppdatert 22. sep.
Article lead
+ mer
lead
ØNSKE: Et Boeing 777-fly fra det russiske flyselskapet Nordwind Airlines i Moskva i sommer. Russland ber om lettelser i sanksjonene for å kunne vedlikeholde flyene sine. Foto: NTB
ØNSKE: Et Boeing 777-fly fra det russiske flyselskapet Nordwind Airlines i Moskva i sommer. Russland ber om lettelser i sanksjonene for å kunne vedlikeholde flyene sine. Foto: NTB
NTB
Tips meg
Del

Siden Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 har det blitt innført kraftige sanksjoner mot landet. De har blant annet rammet tilgangen på reservedeler og reparasjoner til over 700 fly laget av amerikanske Boeing og franske Airbus.

Russland ber nå Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) om lettelser i sanksjonene, som de mener er ulovlige. Det kommer fram i utkast til dokumenter som Reuters har sett og en kilde med kunnskap til saken.

Særlig mangelen på reservedeler til flyene går ut over sikkerheten for passasjerene, sier kilden til nyhetsbyrået Reuters. Denne uken er det møte i ICAO hvor Russlands forespørsel skal diskuteres.

Samfunn

Informasjon om bruk av AI