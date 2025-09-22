Ørsted får medhold i USA: Får fortsette bygging av havvindpark

En føderal dommer gir det danske energiselskapet Ørsted tillatelse til å gjenoppta arbeidet med vindkraftprosjektet Revolution Wind utenfor østkysten av USA.

Publisert 22. sep. | Oppdatert 22. sep.
MEDVIND: Ørsted får medhold av en amerikansk dommer og får dermed gjenoppta arbeidet med havvindprosjektet Revolution Wind utenfor Rhode Island i USA.  Foto: NTB
NTB
Ifølge selskapet er vindturbinparken utenfor delstaten Rhode Island rundt 80 prosent ferdig. Den opprinnelige planen var å åpne den neste år.

Trump-administrasjonen beordret i august stans i aktiviteten tilknyttet prosjektet, og beslutningen ble anket av Ørsted, som er verdens største havvindutvikler. Amerikanske myndigheter mener prosjektet er i strid med enkelte vilkår i tillatelsen.

Beslutningen er et nederlag for president Donald Trump. Han er sterk motstander av vindkraft og har lovet å slå hardt ned på sektoren.

Equinors Empire Wind-prosjekt i USA fikk samme type stoppordre i påsken. Etter intens lobbyvirksomhet klarte Equinor å få Trump og hans folk til å snu.

