Ifølge selskapet er vindturbinparken utenfor delstaten Rhode Island rundt 80 prosent ferdig. Den opprinnelige planen var å åpne den neste år.

Trump-administrasjonen beordret i august stans i aktiviteten tilknyttet prosjektet, og beslutningen ble anket av Ørsted, som er verdens største havvindutvikler. Amerikanske myndigheter mener prosjektet er i strid med enkelte vilkår i tillatelsen.

Beslutningen er et nederlag for president Donald Trump. Han er sterk motstander av vindkraft og har lovet å slå hardt ned på sektoren.

Equinors Empire Wind-prosjekt i USA fikk samme type stoppordre i påsken. Etter intens lobbyvirksomhet klarte Equinor å få Trump og hans folk til å snu.