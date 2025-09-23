Dansk politi: «Kompetent aktør» trolig bak droneflygning

De to-tre dronene kom fra flere retninger og forsvant, men politiet vet ikke hvem som sto bak. Droneflygningen stengte flytrafikken ved Kastrup i flere timer.

– Dronenes måte å operere på, deres størrelse og tiden over stedet gjorde at vi har konkludert med at det trolig er en kapabel aktør bak dronebruken, sier Jens Jespersen fra Københavns politi tirsdag morgen på et pressetreff.

Dronene var i luften i tre-fire timer mandag kveld og fløy over flere deler av flyplassområdet.

– Kanskje øvelse

Politiet har ingen holdepunkter for at hensikten med droneflygningen var å skade noen, men å demonstrere en ferdighet.

Han utdyper og sier at aktørene som sto bak flygningen, både har kompetanse, vilje og utstyret til å gjennomføre noe slikt.

– Trolig for å vise seg fram, og kanskje også for å øve seg, sier Jespersen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har kommentert at Russland har krenket dansk luftrom. Verken Russland eller Danmark har kommentert dette fra offisielt hold. Dansk politi ønsket ikke å kommentere det på pressebrifingene natt til tirsdag og tirsdag morgen, og sa at de ikke kjente til kommentaren.

20.000 påvirket

Jespersen vil ikke svare på hvorfor dronene ikke ble skutt ned, men påpeker at det er uheldig om droner skulle falle ned i området ved flyplassen. Politiet undersøker om dronene kan ha kommet flygende fra skip, fra land eller kjøretøy.

Rundt 100 avganger ble innstilt, 31 flygninger ble omdirigert, og rundt 20.000 passasjerer ble rammet da flyplassen måtte stenge.

Københavns lufthavn venter at hendelsen kommer til å påvirke flytrafikken tirsdag også. SAS har innstilt flere flygninger, blant annet til Bergen og Trondheim.

Det er foreløpig ingen ting som tyder på at droneobservasjonene ved Oslo lufthavn Gardermoen natt til tirsdag har noen sammenheng med dronene ved Kastrup, sier Jespersen.

Kastrup var stengt i rundt fire timer, mens Gardermoen var stengt i tre timer etter to droneobservasjoner, ifølge politiet.