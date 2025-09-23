Dronekaos: Kanselleringer på Oslo lufthavn

Tirsdag morgen er seks flygninger kansellert på Oslo lufthavn etter at flyplassen i natt måtte holde stengt i flere timer på grunn av droneobservasjoner.

Publisert 23. sep.
Foto: NTB
– Det vi vet så langt er at det har vært seks kanselleringer nå på morgenen, også vet vi ikke så mye om hvordan dagen kommer til å fortone seg videre, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting ved Oslo lufthavn til NTB.

Luftrommet ble stengt fra rundt klokken 0.30 til 3.30 natt til tirsdag av sikkerhetsårsaker, etter at det ble meldt om to droneobservasjoner i nærheten av flyplassen. Fly som var på vei til Gardermoen, ble omdirigert til nærmeste flyplass.

– Reisende kan måtte belage seg på forsinkelser og følgefeil, ettersom det er fly i Danmark og Norge som i dag starter på feil sted, sier Fasting.

Hun oppfordrer reisende til å følge med på informasjon fra flyselskapene, og møte opp til normal tid med mindre man har fått annen beskjed.

