Elon Musk har fått med seg NRK-veteran Ole Torps sterke reaksjon på at NRK sendte Charlie Kirk-minnestunden direkte, melder Dagbladet.

«Det er ikke news, men et spekulativt forsøk på helliggjøring av Charlie Kirk, med opp-pisket hat mot politiske motstandere og farlig bevæpning av MAGA. Alt med «Turning Point USAs» logo klistret i hjørnet», skrev Torp i et Facebook-innlegg som siden har gått viralt.

Det har Musk tydeligvis snappet opp.

«Det er avskyelig at Ole kan komme med en slik kommentar om en mann som ble drept for å delta i dialog», skriver Musk på X.

Torp kommenterer til Dagbladet at han ikke visste at han var på fornavn med Elon Musk.

«Men det er artig å få hans oppmerksomhet. Fortell gjerne Elon (siden vi nå er på fornavn) at han kanskje trenger en bedre oversetter, så vi kan fortsette dialogen», skriver NRK-veteranen i en sms til avisen.