Ingebrigtsen-strid om familiens etternavn

Det er TV 2 som omtaler protesten som rett i forkant av det nylig avsluttede verdensmesterskapet i friidrett ble sendt inn til Patentstyret. Avsender var ifølge kanalen en advokat som representerer «Team Ingebrigtsen».

Bakteppet er at Gjert Ingebrigtsen, gjennom et selskap han eier sammen med sin kone, nylig søkte Patentstyret om eneretten til varemerket «Ingebrigtsen metoden». Det er denne søknaden de tre løperbrødrene nå har protestert mot.

Rådgiveren til Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen, Espen Skoland, har tidligere varslet at det råder uenighet i saken.

– At han har enerett på dette, er ikke en oppfatning vi deler. Gjert Ingebrigtsen har heller ikke alene utviklet en original treningsmetode, sa Skoland til TV 2 for en tid tilbake.

Nå ber brødrene om at farens varemerke-søknad ikke blir godkjent. I begrunnelsen heter det blant annet at merket «inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn, kunstnernavn eller lignende».