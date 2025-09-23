Trump: Nato-land bør skyte ned russiske fly om de krenker luftrommet

Han sier han ikke vet hva som skjedde i Danmark med dronene som fløy i området ved Kastrup, men på spørsmål om Nato-land burde skyte ned russiske flyr inn i deres luftrom, var svaret krystallklart.

– Ja, det synes jeg, sa han.

Og på spørsmål om USA ville støtte nedskyting av russiske fly sier han at det avhenger av omstendighetene.

Tirsdag møtte Trump Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i forbindelse med FNs hovedforsamling, der de blant annet diskuterte situasjonen på slagmarken i Ukraina, hvor Zelenskyj kom med det han kalte godt nytt til Trump, og takket ham samtidig for støtten.

De to lederne var også enige om viktigheten av at europeiske land skulle slutte å kjøpe russisk olje, som Trump også gjorde til et poeng i sin tale til FNs hovedforsamling.