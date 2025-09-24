Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Én av USAs store styrker har lenge vært landets åpenhet for talenter fra utlandet. Nettopp derfor fremstår Trump-administrasjonens plan om å innføre et gebyr på 100.000 dollar for et slikt visum som spesielt feilslått. Tiltaket har avdekket kløften mellom Trumps MAGA-base og libertarianerne som bidro til å finansiere comebacket hans.

Som verdens rikeste mann liker Elon Musk å påpeke, hadde han tidligere et amerikansk H-1B-visum for høyt kvalifiserte utenlandske arbeidstagere.

Det samme gjelder Microsoft-sjef Satya Nadella og Alphabet-sjef Sundar Pichai.

Disse personene leder eller har grunnlagt selskaper til flere billioner dollar, og de har bidratt enormt til amerikanske arbeidsplasser og velstand.

Å begrense ikke bare ulovlig innvandring, men også visumordninger for fagarbeidere, er populært blant en del av Trumps støttespillere.

At presidenten har valgt å stå på basens side i denne saken, viser grensene for hans samarbeid med amerikanske milliardærer. Det viser også at hans populistiske instinkt for spektakulære tiltak kan få overtaket, uansett kostnad.

Her ligger det muligheter for andre land. Storbritannias Labour-regjering vurderer å fjerne enkelte visumgebyrer for globale topp­talenter. Det står i sterk kontrast til Nigel Farages stadig mer populære Reform UK-parti, som foreslår å avskaffe ordningen for varig bosetting av migranter i Storbritannia.

Men slike radikale svar på den anti-innvandrings­bølgen, som ofte ikke skiller mellom lovlig og ulovlig innvandring, risikerer å skade veksten og forsterke presset på levestandard og offentlige tjenester.

TRUMPS TECH-VENNER: Fra venstre Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai og Elon Musk under innsettelsen av Donald Trump i Washington i januar i år. Foto: NTB

The Wall Street Journal

Vi så ikke dette komme: President Donald Trump advarer gravide kvinner mot å bruke et av USAs mest utbredte reseptfrie legemidler. Men sammenhengen mellom paracetamol og autisme bygger på svake bevis som fremmes av helseminister Robert F. Kennedy jr. og hans advokatvenner.

Die Welt

For første gang flyter tre ulike strømninger av jødehat sammen til én elv i Tyskland: På venstresiden ser man antisionisme som en legitim form for antisemittisme. Jødefiendtlige holdninger er utbredt i innvandringsmiljøer, og rasismen mot jøder er et fundament i høyreekstremismen.

Dagens Industri

Samtalene mellom regjeringen og de øvrige riksdagspartiene om energipolitikken er avsluttet uten resultat, til næringslivets store irritasjon. Nå bør Sverigedemokraterne lytte til næringslivet, bidra til forlik og slutte å blokkere utbygging av vindkraft.

