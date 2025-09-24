En ny undersøkelse fra Landkreditt viser at et klart flertall av nordmenn ønsker en kortere yrkeskarriere enn dagens pensjonsalder legger opp til. Særlig én aldersgruppe peker seg ut som mest utålmodig etter å forlate arbeidslivet.

18 prosent av de spurte sier at de helst vil avslutte arbeidslivet helt før fylte 60 år – forutsatt at økonomien tillater det. Ytterligere 27 prosent ønsker å gi seg før fylte 65 år, mens 14 prosent ser for seg å gå av et sted mellom 65 og 67 år.

– Til sammen svarer seks av ti at de helst vil ut av arbeidslivet før ordinær pensjonsalder på 67 år. Det viser at ønsket om tidlig frihet fra arbeidsforpliktelser står sterkt, sier Anders Petter Wik, adm. direktør i Landkreditt Forvaltning.

Kun 15 prosent oppgir at de ønsker å fortsette i arbeid utover fylte 67 år. Resten er enten usikre eller mener spørsmålet ikke er relevant.

PENSJON: Mange nordmenn drømmer om å bli pensjonister lenge før de blir 67 år. ILLUSTRASJONSFOTO: Landkreditt

Lite kunnskap om egen pensjon

Undersøkelsen avdekker også store kunnskapshull. Hele 56 prosent innrømmer at de ikke vet hvor mye de kan forvente i pensjon – innenfor en feilmargin på 20 prosent. Blant kvinner er andelen enda høyere, med 62 prosent som ikke har oversikt.

– Slike kjønnsforskjeller bør vi få bort. Alle trenger å vite hva de kan forvente som pensjonister. Da blir det enklere å ta gode valg tidlig, sier Wik, som peker på økt etterspørsel etter rådgivning og spareløsninger.

Individuell pensjonssparing (IPS) trekkes frem som et aktuelt verktøy, med mulighet til å spare opptil 15.000 kroner årlig og få skatteutsettelse. Andre alternativer er fondskontoer eller innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende.

– Blant selvstendig næringsdrivende er det også interesse for å opprette egen innskuddspensjon. I denne ordningen kan man spare inntil 7 prosent av årlig personinntekt fra næringsinntekt mellom 1 og 12 G, og få inntil 50 prosent av sparingen i skattefradrag, sier Wik.

40-åringene mest ivrige

Tallene viser at særlig aldersgruppen 40–49 år ønsker seg en kort yrkeskarriere. Hele 35 prosent i denne gruppen sier at de vil slutte før fylte 60 år.

– Ønsket om å gå av tidlig er langt sterkere blant dem mellom 30 og 49 år enn både de yngre og de eldre, sier Wik.

Han understreker samtidig at drømmen om å kunne trekke seg tidlig tilbake krever langsiktig planlegging og disiplinert sparing.