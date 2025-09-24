Hellas utleverer oligark til Moldova

Plahotniuc, som også har vært en av landets mektigste politikere, antas å stå bak tyveriet i 2014, der 1 milliard dollar – den gang rundt 12 prosent av Moldovas BNP – forsvant sporløst. Det kalles «århundrets tyveri» i landet.

59-åringen rømte fra Moldova i 2019, og har ifølge gresk politi bodd i 22 land siden 2023. Han ble pågrepet da han forsøkte å gå om bord på et fly til Dubai fra flyplassen i Aten. Den internasjonale etterlysningen av Plahotniuc opplyser at han har pass fra 16 land. En gresk domstol godkjente i august utleveringen av oligarken til Moldova, men den ble midlertidig stanset av justisdepartementet.

Torsdag morgen ventes han imidlertid å forlate landet og reise tilbake til Moldova for å stå for retten. Det skjer kun få dager før et parlamentsvalg som anses som et retningsvalg mellom Europa og Russland – og der moldovske myndigheter anklager sistnevnte for storstilt valgpåvirkning.

Plahotniuc er også etterlyst av Russland, som ønsker at han skal utleveres i forbindelse med narkotikaforbrytelser. Han ønsker imidlertid selv å vende tilbake til Moldova, der han avviser alle anklager.