Tromsø kommune ba ChatGPT om råd om skolenedleggelser

Sju av åtte skoler som ble lagt ned, ble trukket fram av tekstroboten. Både iTromsø og Nordlys har fått innsyn i meldingsloggen til prosjektlederen i kommunen etter at det tidligere i år kom fram at KI og falske kilder var med på kunnskapsgrunnlaget for forslaget til ny skolestruktur.

Prosjektlederen ba tjenesten om å opptre som prosjektleder, lage disposisjon for rapporten, fylle ut tekst for hver del av disposisjonen og hjelpe med analyser for alle deler av rapporten, skriver avisene.

Kunnskapsgrunnlaget ChatGPT jobbet ut fra, var basert på dokumenter om kommunens skoler, som prosjektlederen lastet opp.

Kommunens organisasjonsdirektør Mari Hult vil ikke svare på spørsmål om hva hun tenker om bruken av kunstig intelligens, men viser til at PwC har gjort en gjennomgang.

I den ble det konkludert med at bruken av kunstig intelligens ikke hadde betydning for det endelige forslaget om nedleggelse av åtte skoler, men det ble også avdekket flere svakheter i kommunens prosjektstyring som manglende prosjektmandat, uklare roller samt brudd på prosedyrer for politisk saksbehandling.