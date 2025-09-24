Kina med nytt klimamål: Vil kutte utslippene med 7 til 10 prosent innen 2035

Kunngjøringen kom i en videotale Xi holdt til FNs hovedforsamling onsdag.

I talen opplyste han at Kina også vil bygge ut sol- og vindkraft til over seks ganger kapasiteten fra 2020.

Kina økte i fjor energiproduksjonen fra sol og vind rekordmye, viser tall fra myndighetene.

Solkraft forsynte i fjor landet med 277 gigawatt, mot 217 gigawatt året før. Produksjonen fra vindkraft økte med 80 gigawatt.

Kina henter nå 887 gigawatt fra sol og 521 gigawatt fra vind. President Xi Jinpings mål fra 2020 om å hente minst 1200 gigawatt fra sol og vind innen 2030 er dermed for lengst nådd.

Kina henter nå over dobbelt så mye energi fra sol og vind som alle andre land til sammen, viser en rapport som ble lagt fram i juli i fjor.

Kina topper likevel lista over utslipp av skadelige klimagasser, etterfulgt av USA og India. Qatar topper listen når man måler utslippene per innbygger.

Beijings mål er at utslippstoppen skal være nådd innen 2030 og at klimaregnskapet skal gå i null innen 2060.