Rekordtall for Jimmy Kimmel: Langet ut mot Trump

I sosiale medier har monologen alene onsdag kveld fått nesten 26 millioner visninger, ifølge ABC. Deriblant over 15 millioner har sett den på Youtube, mens over 6 millioner har sett den på Instagram.

ABC melder også at seertallene på TV var 6,26 millioner, som tilsvarer de høyeste seertallene på ti år, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Dette til tross for at det ikke ble vist på TV for rundt 23 prosent av TV-seerne som følge av en fortsatt delvis boikott fra selskapene Nexstar og Sinclair.

I forrige uke ble Jimmy Kimmel fjernet fra skjermen av ABC, en beslutning som har fått kraftig kritikk av flere i USA og skapt store ringvirkninger for moderselskapet Disney.

Les også Kimmel-comeback: Trump reagerer Talkshowverten Jimmy Kimmel var tirsdag kveld tilbake på skjermen etter å ha blitt pauset av ABC og Disney.

Emosjonell Kimmel

Da Kimmel tirsdag kveld kom med sine første bemerkninger på skjermen siden kontroversene, sa han at han aldri mente å bagatellisere drapet på Charlie Kirk.

– Jeg har ingen illusjoner om at jeg kommer til å endre noens oppfatning, men jeg vil gjøre én ting klart fordi det er viktig for meg som menneske. Og det er at det aldri var min intensjon å bagatellisere drapet på en ung mann, sa en emosjonell Kimmel.

– Jeg synes ikke det er noe morsomt ved det, sa han og ga uttrykk for at han mente han var blitt misforstått.

Beslutningen om å innstille Kimmels show ble tatt etter at Kimmel uttalte seg om drapet på Charlie Kirk og hvordan det ble framstilt av deler av den amerikanske høyresiden. Han gjorde også narr av president Donald Trumps reaksjon i etterkant av drapet.

Tok pressen i forsvar

Kimmel har fått hard medfart fra Trump og andre både før og mens han var borte fra skjermene, samt etter at han fikk komme tilbake.

Han svarte med å si at USAs president Donald Trump ikke bare går etter komikere han misliker, men også journalister.

– Han saksøker dem. Han mobber dem, sa Kimmel om Trumps holdning til pressen.