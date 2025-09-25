Tysklands forsvarsminister: Russisk fly fløy over fregatt i Østersjøen

– Krenkelsene fra russiske droner og kampfly i polsk og estisk luftrom, samt overflygingen av en tysk fregatt i Østersjøen i løpet av få dager, gjør det klart at Russland bokstavelig talt tester grensene, deriblant Nato-lands grenser, stadig oftere og mer intensivt, sa Pistorius onsdag.

Uttalelsen kom idet Pistorius oppfordret Forbundsdagen til å godkjenne forsvarsdepartementets budsjett for 2026. Han mener Russlands president Vladimir Putin ønsker å provosere Nato-land og «identifisere og utnytte angivelige svakheter i Nato-alliansen.»

Pistorius mener Putin gjør en feil og at alliansen har besvart russiske provokasjoner bestemt, men samtidig sindig.

Den tyske regjeringen foreslår å øke det ordinære forsvarsbudsjettet fra 62,43 milliarder euro til 82,69 milliarder euro (966 milliarder kroner) i 2026, samt å bruke 25,51 milliarder euro fra et spesialfond som ble etablert etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022. I fjor ble det brukt 24,06 milliarder euro fra fondet.

