Eide til Reuters: Caterpillar-krangelen nærmer seg avklaring

Uenigheten mellom USA og Norge om oljefondets utsalg fra bulldoserprodusenten Caterpillar går mot en løsning, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Publisert 25. sep.
Statsminister Jonas Gahr Støre (t, v. Ap) og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i FNs hovedforsamling i New York. Foto: Pontus Höök / NTB Pontus Höök / NTB
NTB
Det kom voldsomme reaksjoner fra det amerikanske utenriksdepartementet og flere senatorer etter at oljefondet solgte seg ut fra den amerikanske anleggsmaskingiganten i august. Bakgrunnen er at Caterpillar produserer bulldosere som Israel bruker til å rive hus i Gaza.

Siden da har situasjonen tilsynelatende bedret seg, sier Eide.

– De har uttrykt sin misnøye med dette, og vi har deretter forklart at det ikke er noe regjeringen har med å gjøre sånn sett, sier han til Reuters.

– Jeg synes det ser ut som det avklarer den saken, legger han til.

