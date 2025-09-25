Eide til Reuters: Caterpillar-krangelen nærmer seg avklaring

Det kom voldsomme reaksjoner fra det amerikanske utenriksdepartementet og flere senatorer etter at oljefondet solgte seg ut fra den amerikanske anleggsmaskingiganten i august. Bakgrunnen er at Caterpillar produserer bulldosere som Israel bruker til å rive hus i Gaza.

Siden da har situasjonen tilsynelatende bedret seg, sier Eide.

– De har uttrykt sin misnøye med dette, og vi har deretter forklart at det ikke er noe regjeringen har med å gjøre sånn sett, sier han til Reuters.

– Jeg synes det ser ut som det avklarer den saken, legger han til.