Krise i Russland: Gjør eksportgrep

Flere regioner i Russland står overfor mangel på visse drivstoffkvaliteter, etter at Ukraina de siste ukene har intensivert droneangrep på en rekke raffinerier og eksportterminaler, med mål om å reduseres Moskvas eksportinntekter og skape innenlandsk misnøye.

Russland vil nå innføre et delvis forbud mot eksport av diesel for resten av 2025, samtidig som det nåværende forbudet mot eksport av bensin forlenges.

Samtidig kommer landets visepresident Alexander Novak med en innrømmelse: – Det er et lite underskudd av oljeprodukter, men vi bruker lagrene våre for å dekke opp, sa Novak til Interfax, gjengitt av Reuters.

Kilder av Reuters sa tidligere denne uken at problemene var spesielt akutte for privateide bensinstasjoner som ikke er en del av vertikalt integrerte oljeselskaper, samtidig som de sliter med å kjøpe større volumer på grunn av høye innenlandske renter.

Dieselforbudet gjelder for videreselgere, men ikke for produsenter. Forbudet mot eksport av bensin dekker produsenter så vel som videreselgere, men påvirker ikke mellomstatlige avtaler mellom Russland og en rekke andre land, som Mongolia.

Novak mener grepene er nødvendige for å «forsyne markedet med petroleumprodukter».

På sosiale medier har det i det siste blitt delt flere videoer som angivelig viser lange køer til russiske bensinstasjoner.