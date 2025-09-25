Den uanmeldte inspeksjonen fant sted 10. september, og Mattilsynet gjorde hastevedtak mot slakting og omsetning, melder NRK.

– Dette er alvorlige brudd, sier avdelingsleder Geir Arne Ystmark i Mattilsynet til kanalen.

Han sier at død fisk ikke skal inn i matkjeden, og at det handler om risiko og bakterievekst på fisken.

Tilsynet fant alvorlige brudd på to av fire båter de undersøkte. Både på Mowi sitt anlegg Endal Vest i Bremanger i Nordfjord, og Kobbevik og Furuholmen sitt anlegg Øksneset i Austrheim i Nordhordland.

Både Mowi, Sjøprodukt – som driver bløggebåten på Mowis anlegg – og Thermo Service og Kobbevik og Furuholmen erkjenner feil da Mattilsynet var på tilsyn, og alle skriver i tilsvar til NRK at det er blitt tatt tak i.

Alle tre selskapene sier at død fisk uansett blir sortert på slakteriet, og at det ikke ender som menneskemat.

Det var Mattilsynets første inspeksjon på slaktebåter siden 2023, for i fjor fant de ingen da de var på tokt.