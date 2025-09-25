LO: Vil ha forbud mot overprøving av sykmeldinger

– Vi kan ikke ha et system der vi ikke stoler på legene. Når legene skriver ut sykmeldinger, skal de godtas og ikke bestrides, sier LO-sekretær Frode Engen til fagbladet Arbeidsmanden, skriver Fri Fagbevegelse.

Han mener det bør være ulovlig å bestride sykmeldinger skrevet av lege.

– At en arbeidsgiver eller Nav nå kan bestride en leges avgjørelse, syns jeg er rart. Det vil jeg forandre på, sier Engen.

Utspillet kommer etter flere saker der sykemeldte har blitt stående uten inntekt i lengre tid fordi sykemeldingen deres er blitt bestridt.

I LOs nye handlingsprogram, som ble vedtatt i mai, heter det at «arbeidsgivers rett til å bestride sykemelding må innskrenkes».

Ifølge LO-nestleder Henriette Jevnaker er LO i dialog med regjeringen om saken.

Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng vedgår overfor Arbeidsmanden at saksbehandlingstiden i saker der sykmelding har blitt avvist, har vært for lang.

Regjeringen har bedt Nav om å prioritere slike saker, sier Stenseng.