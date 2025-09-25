Europeiske bilprodusenter: Sparer stort på handelsavtale

Maros Sefcovic viser til at USA nå har satt i verk en handelsavtale der tollen på de fleste varer fra EU kun blir 15 prosent, mot 27,5 prosent som president Donald Trump tidligere hadde innført.

Avtalen har tilbakevirkende kraft til 1. august. Sefcovic kommer med uttalelsen foran et møte med de sørøstasiatiske landenes handelsministre i Kuala Lumpur torsdag.

15 prosent er fortsatt en langt høyere tollbarriere enn det som fantes før Trump ble president, men Sefcovic mener det er den beste avtalen de realistisk kunne kommet fram til.