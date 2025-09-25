Nato-sjefen: Kan skyte ned russiske fly

Nato-sjef Mark Rutte støtter USAs president Donald Trump som mener Nato-land kan skyte ned russiske fly og helikoptre i alliansens luftrom hvis nødvendig.

Publisert 25. sep.
Natos generalsekretær Mark Rutte tøtter USAs president Donald Trumps uttalelse om at Nato-land kan skyte ned russiske luftfartøy i alliansens luftrom hvis nødvendig. Foto: Virginia Mayo / AP / NTB Virginia Mayo / AP / NTB
NTB
– Hvis det er nødvendig. Så jeg er helt enig med president Trump her, sier Rutte i et intervju på Fox News' program «Fox & Friends».

Nato-sjefen understreker at alliansens militære styrker er trent til å vurdere trusler og avgjøre om de kan eskortere russiske fly ut av alliert territorium eller iverksette ytterligere tiltak. Uttalelsen kommer etter at Trump tidligere denne uken sa at NATO-medlemsland bør skyte ned russiske droner og fly hvis de kommer inn i deres luftrom.

Rutte påpeker at slike beslutninger alltid vil være basert på en grundig vurdering av situasjonen. Natos holdning har tradisjonelt vært å unngå direkte konfrontasjoner med Russland.

Uttalelsen fra Nato-sjefen kommer i en tid med økte spenninger mellom alliansen og Russland, særlig i lys av den pågående konflikten i Ukraina.

