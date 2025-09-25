Tyskland: Lover 35 mrd. til romforsvar

– Russland og Kina har de siste årene raskt utvidet sine kapasiteter for krigføring i verdensrommet, sier den tyske forsvarsministeren Boris Pistorius.

Disse landene nå kan forstyrre, jamme, manipulere og til og med fysisk ødelegge satellitter, mener Pistorius. Han påpeker at det ikke finnes grenser eller kontinenter i verdensrommet, noe som gjør trusselen særlig alvorlig.

For å møte denne utfordringen, planlegger Tyskland å etablere nye strukturer innen forsvaret. Målet er å kunne forsvare seg effektivt og avskrekke potensielle motstandere i verdensrommet. Den ambisiøse planen inkluderer et robust system av satellittkonstellasjoner, bakkestasjoner, sikre oppskytingskapasiteter og tilhørende tjenester.

Cybersikkerhet for alle romsystemer står sentralt i strategien. I tillegg vil Tyskland forbedre sin situasjonsforståelse i bane gjennom bruk av radar, teleskoper og fremtidig utplassering av overvåkingssatellitter.

Investeringen på 35 milliarder euro, tilsvarende rundt 410 milliarder norske kroner, skal brukes på relevante prosjekter innen 2030.

Dette markerer en betydelig opptrapping av Tysklands satsing på romforsvar og signaliserer landets intensjon om å bli en sentral aktør i sikringen av verdensrommet.