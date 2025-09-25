Merz: Åpner for å bruke russiske midler

Den tyske forbundskansleren ber Europa bruke fryste russiske eiendeler for å finansiere Ukrainas krigsinnsats med 140 milliarder euro. 

Friedrich Merz
Publisert 25. sep.
NY KURS: Den tyske forbundskansleren Friedrich Merz vil bruke russiske midler for å støtte Ukraina. Foto: Reuters
Jon Aga
Tysklands forbundskansler Friedrich Merz ber EU bruke fryste russiske midler for å finansiere militær støtte til Ukraina.

«Vi må systematisk og i stor skala øke kostnadene ved Russlands aggresjon», skriver han i en kronikk i Financial Times.

Merz foreslår at EU gir Ukraina et rentefritt lån på opptil 140 milliarder euro, som skal tilbakebetales først når Russland har kompensert Ukraina for krigens ødeleggelser. Midlene skal utelukkende gå til militært utstyr, understreker forbundskansleren.

Betydelig kursendring

Dette markerer et tydelig skifte for Tyskland, som tidligere har vært skeptisk til å beslaglegge russiske midler. De har sammen med flere andre EU-land fryktet at konfiskering kan skape juridiske problemer og svekke tilliten til euroen som reservevaluta.

Merz mener en slik løsning kan gjennomføres uten å gripe inn i eiendomsretten, og at EU bør finne en lovlig mekanisme for å gjennomføre det. Han mener samtidig at midlene bør brukes til å styrke den europeiske forsvarsindustrien.

«Et så omfattende program må også bidra til å styrke og utvide den europeiske forsvarsindustrien. Det vil tjene både vår kollektive sikkerhet og europeisk suverenitet.», skriver han.

