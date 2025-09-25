I konflikt med alle tidligere Fed-sjefer

I et brev til USAs høyesterett advarer alle gjenlevende tidligere ledere av den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, mot Trump-forsøk, skriver Financial Times.

Bakgrunnen er Trumps forsøk på å fjerne Fed-styremedlem Lisa Cook, som ble anklaget for boliglånsbedrageri i august, noe hun selv avviser. Trump varslet at han ville sparke henne, men ble stanset av føderale domstoler. Nå håper Trump-administrasjonen at høyesterett vil omgjøre kjennelsene.

I brevet advarer tidligere Fed-sjefer, sammen med toppøkonomer fra begge politiske leire, mot å gi Trump medhold. De mener et slikt vedtak vil utsette sentralbanken for politisk press og «undergrave tilliten til Fed og true USAs økonomiske stabilitet».

Frykter eskalering

Tidligere denne uken rapporterte Financial Times om økende frykt for at Trump dersom Cook blir fjernet, selv midlertidig, raskt vil forsøke å sparke andre toppledere i Fed.

Trump har lenge rettet skarp kritikk mot sentralbanken og kalt dagens leder Jerome Powell en «idiot» for ikke å kutte rentene raskere.