Nær ti tonn kokain beslaglagt på fiskebåt i Vest-Afrika

De to franske marinefartøyene gjorde beslaget på bakgrunn av tips fra både narkotika- og maritime etterretningsmyndigheter og britisk politi mandag morgen, opplyser myndighetene i Frankrikes nordvestlige atlantiske maritime region.

Det var seks personer i mannskapet på den 20 meter lange trebåten, som sank under aksjonen. Alle de seks blir overlevert til fransk politi, sier statsadvokat Stephane Kellenberger i havnebyen Brest.

– Til sammen 9,6 tonn med kokain med en salgsverdi på 519 millioner euro ble beslaglagt fra båten, uttaler myndighetene.

Det er ikke opplyst hvilken nasjonalitet mannskapet på fiskebåten hadde. Båten var ikke registrert i noe land, og det antas at den hadde kurs mot Europa.

Siden årsskiftet har den franske marinen beslaglagt 54 tonn kokain i Atlanterhavet og Stillehavet, en økning fra 47 tonn i fjor.

(©NTB)