– Dette ligner en modell for hybrid krigføring, som vi har sett andre steder i Europa, sa sjefen for Politiets Efterretningstjeneste, Finn Borch.

Danske sikkerhetsmyndigheter holdt torsdag kveld en pressekonferanse om de droneflygningene over flyplasser og militære anlegg i Danmark. Til tross for omfattende etterforskning, er det fortsatt uklart hvem som står bak.

– Vi står i en alvorlig situasjon. Det er viktig for meg å understreke at vi ikke har opplysninger som gjør at vi kan peke på hvem som står bak, sier Ahrenkiel.

Risiko høy for russisk sabotasje

Finn Borch fra Politiets Efterretningstjeneste holder alt åpent og har denne vurderingen:

– Risikoen for russisk spionasje er høy. Det samme er risikoen for russisk sabotasje. Det har vi sett andre steder i Europa, og det gjelder også her hjemme.

Rikspolitisjef Thorkild Fogde bekrefter at politiet har myndighet til å ta ned droner, så lenge det er sikkerhetsmessig forsvarlig. Han legger til:

– Vi løfter beredskapsnivået ytterligere, men det er vanskelig fordi området er stort.

Flere hundre henvendelser

Fogde opplyser at politiet har mottatt flere hundre henvendelser om droner de siste dagene, og at de nå gjennomgår all skips- og sjøtrafikk nær Danmark.

Forsvarssjef Michael Hyldgaard opplyser at saken har endret karakter:

– Samlet kapasitet settes inn i oppgaveløsningen, men det gjøres prioriteringer. Saken har endret seg i omfang og karakter fordi det også har vært droneaktivitet over forsvarets områder og ikke bare på flyplassene.

Til tross for den alvorlige situasjonen, forsikrer myndighetene at danskene ikke har grunn til å være utrygge. Etterforskningen fortsetter for fullt, med helikoptre i luften og grundig gjennomgang av all relevant informasjon.